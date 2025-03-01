«Путин может забыть о своих планах» 2 1.03.2025, 15:15

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В СНБО Украины подвели итог спора в Белом доме.

Ссора президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме не стала катастрофой.

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, очевидно, оказался неудачен. Тем не менее, повода для паники сейчас нет.

С таким заявлением выступил в своем блоге Андрей Коваленко, который возглавляет Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.

Подводя итог перепалке в Овальном кабинете, Коваленко отметил важную позитивную деталь — реакцию европейских лидеров. Президенты, премьер-министры, министры, политики начали писать слова поддержки Зеленскому и народу Украины.

«Что мы имеем на утро. Европа объединилась, готовятся срочные меры. Важны не слова, важно оружие. Украина и далее будет получать поддержку и вооружение», — написал Коваленко.

Он также заверил, что планы Путину при помощи США вернуться в Европу обречены на провал.

«В нынешних условиях Китай сосредоточится на стратегическом союзе с Европой. Россия не является для Пекина приоритетом, обычный сырьевой придаток. Для Соединенных Штатов, как и раньше, она является обычной «бензоколонкой» и источников редкоземельных металлов, которые Путин готов отдать "без предварительных условий» — написал Коваленко.

Он заверил, что у Украины есть достаточно ресурсов для продолжения борьбы с агрессором даже без поддержки Америки. А положение РФ далеко не лучшее.

«У РФ в регионах начался дефицит средств на выплаты контрактникам. Они официально об этом говорят. Санкции остаются. То есть, жизнь в РФ будет только ухудшаться», — написал глава ЦПД.

Он также отметил, что в итоге России придется пойти на уступки Украине, а именно отказаться от планов по оккупации украинских территорий.

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