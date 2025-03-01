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Назван один из самых важных продуктов для здоровья мозга

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  • 1.03.2025, 15:24
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Назван один из самых важных продуктов для здоровья мозга

Его надо обязательно добавить в рацион, чтобы снизить риск деменции.

Оливковое масло остается одним из лучших продуктов для поддержания здоровья мозга и уменьшения вероятности деменции, пишет ТСН.

В 2024 году Гарвард провел исследование с участием 92 383 взрослых американцев, показавшее: ежедневное потребление не менее 7 граммов оливкового масла уменьшает риск смерти от деменции на 28%, независимо от наследственных факторов и пищевых привычек.

Как оливковое масло влияет на здоровье мозга

Средиземноморский рацион, известный своими преимуществами для когнитивного здоровья, немыслим без оливкового масла.

Она богата мононенасыщенными жирами, которые улучшают кровоснабжение мозга и уменьшают воспалительные процессы. Кроме того, в ее состав входят полифенолы, в частности олеокантал, защищающие клетки от окислительного стресса – одного из ключевых факторов развития нейродегенеративных заболеваний.

Дополнительные полезные свойства оливкового масла:

Регуляция аппетита. Помогает скорее ощущать сытость, что способствует поддержанию оптимального веса – важного фактора в профилактике деменции.

Поддержка кишечной микрофлоры. Улучшает пищеварение, стимулирует выработку желчи, способствует эффективному усвоению жиров и других питательных веществ.

Гормональное равновесие. Содержит полезные жиры, необходимые для синтеза гормонов, влияющих на когнитивные функции, память и эмоциональное состояние.

Стабильный заряд энергии. Обеспечивает длительную поставку энергии без резких перепадов уровня сахара в крови.

Антиоксидантная защита. Высокое содержание витамина Е и полифенолов помогает нейтрализовать окислительный стресс и сохранять здоровье клеток мозга.

Польза для кожи. Обладает противовоспалительными свойствами, способствует регенерации кожи и уменьшению системных воспалительных процессов, что положительно влияет и на мозговую деятельность.

Как легко включить оливковое масло в ежедневный рацион

Масло натощак. Употребление 1–2 столовых ложек качественного extra virgin масла по утрам, особенно с добавлением лимонного сока или куркумы, усиливает его антиоксидантные свойства.

Овощные перекусы. Нарезанные свежие овощи, приправленные оливковым маслом, лимонным соком и морской солью – простой и полезный вариант перекуса в средиземноморском стиле.

Соусы и гарниры. Домашняя заправка для салатов из оливкового масла, дижонской горчицы, меда и лимонного сока сделает блюда вкуснее. А если добавить масло, морскую соль и черный перец к запеченным овощам или рыбе, они приобретут более глубокий аромат.

Чтобы максимально сохранить ценные свойства оливкового масла, лучше употреблять его в свежем виде. Однако она хорошо выдерживает умеренный нагрев до 175°C, сохраняя большинство полезных компонентов. Для приготовления блюд на более высоких температурах целесообразнее использовать авокадовое масло.

Регулярное добавление оливкового масла в рацион — простой и доступный способ поддержать здоровье мозга и предотвратить развитие деменции. Даже небольшие изменения в питании могут значительно улучшить самочувствие и качество жизни.

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