Теперь ход за Европой 10 Владимир Пастухов

1.03.2025, 15:37

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Владимир Пастухов

Открывается возможность развития самых невероятных сценариев.

Трамп наехал. Зеленский послал его к Путину. Теперь ход за Европой. Европа в ближайшее время должна ответить не словом, а действием, и только это действие прояснит нам, каков будет окончательный приговор истории для Зеленского: слуга народа или все-таки «Слуга народа»?

Сможет ли Европа выйти за рамки своего метафорического образа «большого Гюллена» («Визит дамы»), где весь город большую часть экранного времени рукоплещет герою (безусловно, Зеленский), но пьет кофе в кредит на деньги старой Цаханасян (Трамп) и в конечном счете убивает героя за миллиард сребреников?

У Зеленского есть единственный шанс пройти между струй – если глубинный европейский антиамериканизм переможет в европейской душе ее же глубинный конформизм. Зеленский сделал в казино жизни и смерти очень высокую ставку: поставил все жизни на смерть, чтобы выиграть свободу.

Я не знаю, насколько многополярным станет наш мир в будущем, но он уже стал многосюжетным. С этой точки открывается возможность развития самых невероятных сценариев будущего, включая его полное отсутствие. Зеленский начал также хорошо, как солдат из булгаковского «Бега». Теперь важно, чтобы он хорошо закончил.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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