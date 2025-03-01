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Илон Маск в четырнадцатый раз стал отцом

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  • 1.03.2025, 15:45
  • 5,760
Илон Маск в четырнадцатый раз стал отцом
Илон Маск

Стал известен пол и имя новорожденного ребенка.

У известного американского миллиардера и изобретателя Илона Маска, который ранее привел 4-летнего сына в кабинет Трампа, родился еще один ребенок. Бизнесмен стал отцом 14 детей, пишет УНИАН.

О пополнении в семье миллиардера сообщила его избранница 28 февраля в соцсети Х. Оказалось, что сына миллиардеру родила директор по операциям и специальным проектам компании Neuralink Шивон Зилис. В сети она сообщила, что у нее родился сын от бизнесмена и рассекретила его имя. Мальчика решили назвать Селдоном Ликургом.

Пока показывать малыша и рассказывать подробности о родах женщина, похоже, не хочет. Она ограничилась лишь коротким сообщением в сети, публикацию которого, по ее словам, заблаговременно обсудила с избранником.

«Обсудили с Илоном, и в день рождения нашей красавицы Аркадии (общей дочери - ред.), мы решили, что лучше будет напрямую сообщить о появлении нашего замечательного и невероятного сына Селдона Ликурга. Настоящий великан с большим золотым сердцем. Люблю его очень сильно», - сообщила Зилис.

Сам Маск пока что не комментировал новость о пополнении в семье. Однако под постом Шивон он оставил эмоджи в форме красного сердца. К слову, у пары есть еще трое детей: двойняшки Страйдер и Азур и дочь Аркадия.

От предыдущих отношений у Маска есть 10 детей. В первом браке с канадской писательницей Джастин Маск у бизнесмена родилось шестеро детей, однако один из них трагически ушел из жизни в два года. От певицы Граймс у Илона трое детей. А недавно стало известно, что его любовница, писательница Эшли Сент Клер, родила ему еще одного ребенка.

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