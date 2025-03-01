«Уровень одобрения ВНЖ родственникам близок к 100%» 1 1.03.2025, 15:59

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Белорус рассказал о преимуществах жизни в Словакии.

Белорус Денис Яценко несколько лет назад запустил приложение Govar. Это инструмент для практики разговорного английского с людьми из разных стран. Проект начинался с обычного телеграм-бота, но быстро разросся до масштабов стартапа, стал участником программы от венчурного фонда Ultra VC и даже принял участие в Web Summit in Lisbon. Теперь проект базируется в Словакии и имеет юрлицо в США. Об особенностях релокации и жизни в Словакии, а также о развитии своего проекта Денис рассказал каналу Dzik Pic, пишет devby.io.

От подачи на визу до карты на руках — 60 дней

— Я начал заниматься документами на переезд в Словакию в июле 2024 года. Посольство Словакии в Беларуси дает запись на месяц вперед. Просто отправляешь заявку по имейлу по указанной на сайте форме и получаешь ответ, что «вы записаны на такое-то время». Никаких посредников.

Спустя 29 дней со дня подачи я получил визу на два въезда. Приехал в Братиславу, через неделю подал документы на ВНЖ по бизнесу и уже через 21 день получил карту. Но, как мне сказали, по правилам они могут рассматривать до трех месяцев. Суммарно от подачи на визу до карты на руках прошло 60 дней.

Словацкую визу по бизнесу или ИП можно сделать самостоятельно либо через посредника. Я выбрал через помогающую фирму. Они берут за свои услуги от 2 до 3,5 тысячи евро и взамен могут открыть удаленно, без твоего присутствия, ИП в Словакии по доверенности.

Также помогут арендовать виртуальный офис, сделать прописку, вернее, предоставить договор, что тебе готовы сдать жилье в Словакии, и оформить другие необходимые для вида на жительство документы.

Также нужно подтвердить, что у тебя есть средства на личном и бизнес-счетах (то есть нужны две выписки). Точные суммы не помню, кажется, что-то около 3000 евро на личном и 7000 евро на бизнес-счете.

Иностранец, претендующий на ВНЖ с целью ведения ИП, обязан предоставить помимо подтверждения своего финансового состояния также выписку со счета предприятия за последние три месяца в размере 20-кратного размера прожиточного минимума. Это минимум 273,99 евро в месяц для одинокого взрослого.

Плюс, естественно, нужна справка о несудимости с апостилем — из твоей страны и тех государств, где ты жил за последние три года. Документы должны быть переведены на словацкий официальными переводчиками (в самой Словакии это обойдется где-то в 20−30 евро, а вот за пределами Словакии — уже плюс-минус 100 евро).

Между визой и ВНЖ можно спокойно открыть счет в банке — мне открыли только с визой в словацком отделении чешского Fio banka.

Так как я пользовался услугами помогаторов, меня везде сопровождали. Но вообще здесь все говорят на английском, даже сотрудник магазина, который помогает на кассе самообслуживания.

Почему Словакия?

— Прежде всего, мне как основателю стартапа была важна свобода передвижений. Про Литву и Польшу я уже наслышался историй и знаю, что в Катовице, например, можно ждать свой вид на жительство два года.

Во-вторых, в Словакии есть пониженные ставки налогов. Конечно, с ними много нюансов. Даже в моем простом кейсе ИП бухгалтер набросал несколько вариантов с разным объемом налогов.

Например, по его словам, «порог дохода для применения пониженной ставки налога на прибыль (15%) для ИП и малых предприятий сейчас составляет 100 тысяч евро.

Для юридических лиц с налогооблагаемым доходом до 100 тысяч евро введена новая сниженная ставка в размере 10%. И, кроме того, с 1 января 2025-го ставка налога на дивиденды снизилась с 10% до 7%».

Также ИП должны иметь платную страховку — в месяц выходит где-то 100 евро. Медициной тут еще не пользовался, но говорят, оказывают нормальные услуги. Врач может направить тебя в платную клинику, и расходы покрываются страховкой. Такие вот штуки вписываются в расходную часть от поступлений на счет, и потом от разницы выплачивается налог.

По паспорту, насколько знаю, можно податься на гражданство по натурализации после 8 лет проживания. Но вот про проездной документ для белорусов, у которых закончился паспорт, не в курсе (в Словакии могут дать проездной документ, удостоверяющий личность лица без гражданства. — Прим. ред.).

Лично мне ВНЖ по ИП дали на два года (по словам помогаторов, это как раз средние показатели, на 1 или 3 года дают редко). Сама карта дается на срок аренды жилья или прописки. То есть, например, если договор аренды на год, то и карту дадут на год. Потом, как обновишь адрес, просто меняешь карточку. Говорят, это занимает три дня.

Кстати, если кому важно: мы переезжали семьей. ВНЖ по воссоединению делается супер легко. Нужна только одна выписка, что у тебя есть деньги на содержание супруги, а также апостилированное и переведенное свидетельство о браке и опять же апостилированная и переведенная справка о несудимости. Процедура подачи на визу и потом на ВНЖ такая же, как и у основного заявителя, сроки тоже примерно одинаковые. Говорят, что уровень одобрения ВНЖ родственникам близок к 100%.

Стартап-движение в Братиславе

— Мне кажется, у них вся стартап-экосистема расположена в одном коворкинге. Однажды я побывал на такой сходке, и что интересно, из 15 человек четверо были организаторы, двое — из аутсорс-компании, трое — представители венчура, фондов и т.д. И остальные — фаундеры, которые уже зарейзили денег, причем неплохие суммы.

Такого состава я еще нигде не встречал, потому что обычно новичков больше, чем тех, кто куда-то продвинулся. Но вот там как раз новичков и не было. Хотя, возможно, это вышло случайно.

Вообще, когда говоришь со «словацкими» фондами, фаундерами и упоминаешь, что живешь в Братиславе, это как будто добавляет доверия. Вроде «о, ты выбрал нашу страну, прикольно, ты почти наш».

Постройки 60−80 годов

— За январь в Братиславе было где-то 15−20 солнечных дней. Причем не так, что между туч разок выглянуло солнце, а прямо светило. Тут очень солнечно, отчего тебе как будто бы даже легче работать.

Сейчас арендую двушку в спальном районе, в 4 километрах от центра. Плачу 830 евро, включая коммуналку. Тут постройки 60−80 годов, но все дома отреставрированы, покрашены, асфальт перед подъездом не разбитый и размечен под парковочные места. Выходишь из дома и через пару домов встречаешь местный бар. У меня как раз за домом какое-то культовое место, вечером почти нет свободных мест.

Дунай летом прикольный. Рядом озеро, вокруг которого проложена беговая дорожка. Есть песчаная волейбольная площадка, турники, стойки, где можно просканировать QR-код и взять бесплатно волейбольный, баскетбольный или футбольный мяч, бадминтон, настольный теннис, боча и что-то еще; большие детские площадки. Скоро, как только потеплеет, все словаки, как мне рассказывали, пересядут на велосипеды. Говорят, что они, как и нидерландцы, рождаются сразу с велосипедом.

Помогает ли европейский ВНЖ с участием в акселераторах?

— На самом деле не особо влияет. Для многих программ польский или литовский ВНЖ фаундера не так важен, как наличие «американской» компании. С американским юрлицом проще делать инвестиции и сокращать косты на юристов.

Лично я подавался в Ultra VC в октябре 2023-го (стартап-студия и венчурный фонд с белорусскими корнями). На тот момент у меня даже не была зарегистрирована компания.

Там интересная программа: Ultra инвестирует 70 тысяч, из которых 35 тысяч «настоящими» деньгами, а другие 35 — in-kind, то есть участие в программе, помощь и так далее. И им как раз было важно, чтобы юрлицо зарегистрировали в США. Я выбрал для этих целей Делавер.

В первом бетче к Ultra VC поступило 290 заявок, откуда отобрали где-то стартапов 15. То есть неслабая такая конкуренция. Первый месяц, можно сказать, испытательный: ты смотришь, нравится-не нравится, и на тебя тоже смотрят, как ты перформишь. И затем отсеивают тех, кто не устроил и кого не устроило. То есть по взаимному согласию.

После этого все компании, что прошли, получают инвестиции. До этого они получали только необходимые суммы на тестирование гипотез, вроде — запустить рекламу, привлечь необходимое для эксперимента количество юзеров. Потом эту сумму вычтут из твоей инвестиционной суммы. Если есть юрлицо в США, то вы сразу подписываете документы и дальше двигаетесь по программе.

Какую практическую пользу принесло участие в Ultra VC? В моем случае самая неприятная часть акселерации как раз оказалась самой полезной. Мы постоянно созванивались с ментором и каждую неделю проводили обсуждения с инвестиционным директором Никитой. Среди прочего он регулярно задавал вопрос, как мы планируем зарабатывать. Потому что цель стартапа, кроме «делать мир лучше», еще и зарабатывать. В итоге я реально начал думать над ответом и поменял бизнес-модель.

Раньше мы делали все встречи бесплатными. Потом стали давать по три встречи в месяц. Сейчас мы лимитировали до трех бесплатных встреч за все время. А дальше уже нужна подписка (11,99 доллара в месяц из Европы). В обычных разговорных клубах не найти визит дешевле, чем за 5 долларов. У нас же за день просят 40 центов.

Глобально мы лимитировали часть бесплатного доступа и начали работать над началом воронки (онбординг + пейвол). За время программы и, как мне кажется, благодаря вопросам Никиты, мы изменили конверсию платящего пользователя с 0,2% до 0,9%.

Также мы получили от Ultra инвестиции, которые позволили легче и быстрее проводить эксперименты и быстрее получать результаты. Таким образом, вместо четырех экспериментов в год получается четыре эксперимента в месяц. Соответственно, ты двигаешься в разы быстрее и перестаешь на какое-то время волноваться, что «сейчас у меня деньги из подушки закончатся, и дальше проект остановится».

На сегодня у нас около 200 платящих клиентов, что по сравнению с прошлым очень хорошо. В B2C-приложениях, как у нас, маленькие чеки, и потому их надо очень много, чтобы окупить зарплаты для команды. Но когда ты научился зарабатывать с одного пользователя больше, чем стоит его привлечение, ты уже вряд ли будешь иметь проблемы с инвестициями.

Кроме того, лично мне помог блок про фандрайзинг в Ultra. Под его влиянием я стал больше знакомиться с фаундерами и инвесторами, расширять свой нетворк, так как никогда не знаешь, кто и кому тебя порекомендует.

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