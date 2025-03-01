Зеленский выступил с новым заявлением 27 1.03.2025, 16:07

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Президент Украины объяснил свою позицию в споре с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский после скандального разговора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме объяснил свои позиции, отметив, в частности, что не может соглашаться на опасные для Украины условия перемирия с Россией.

Об этом говорится в его большом заявлении в X.

Зеленский заверил, что Украина очень благодарна США за всю оказанную поддержку, отдельно поблагодарив Трампа, обе партии в Конгрессе и американский народ.

«Для нас крайне важна поддержка президента Трампа. Он стремится завершить войну. Но никто не хочет мира больше, чем мы. Это мы живем в условиях войны в Украине. Это борьба за нашу свободу и буквально наше выживание», – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский напомнил, что очередная договоренность о «прекращении огня» не закончится настоящим миром, поскольку за период после 2014 года Россия 25 раз нарушала их.

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025

«Мы готовы подписать соглашение о минералах, и это будет первым шагом к гарантиям безопасности. Но этого недостаточно, нам нужно больше, чем это. Перемирие без гарантий опасно для Украины», – подчеркнул президент.

Зеленский продолжил, что Украина не может изменить свою позицию в отношении России.

«Россияне убивают нас. Россия – враг, это наша реальность. Украина хочет мира, но это должен быть справедливый и устойчивый мир. А для этого мы должны быть в сильной позиции за столом переговоров. Мир может наступить только тогда, когда у нас будут гарантии безопасности, когда наша армия будет сильной, и наши партнеры будут нас поддерживать... Мы не можем просто прекратить борьбу, не имея гарантий, что Путин не вернется завтра», – подчеркнул Владимир Зеленский.

«Никто не хочет еще одной волны оккупации. Если нас не берут в НАТО – нужна какая-то четкая структура гарантий безопасности от наших союзников в США», – подчеркнул он.

Он отметил, что Европа готова делать свой вклад в поддержку Украины, но очень важна и роль США.

«Мы также нуждаемся в участии США в определении гарантий безопасности: какими они будут, в каких объемах, когда. Когда гарантии будут определены, мы можем говорить с Россией, Европой и США о дипломатических шагах», – пояснил Зеленский.

«Я бы хотел, чтобы США были больше на нашей стороне. Это не просто какая-то война между двумя странами. Россия принесла эту войну на нашу землю, в наши дома... Понятно, что США могут стремиться к диалогу с Путиным. Но США всегда говорили о «мире благодаря силе». И вместе мы можем сделать сильные шаги против Путина», – сказал президент.

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