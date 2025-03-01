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Какой будет погода в Беларуси в марте

  • 1.03.2025, 16:18
  • 1,022
Какой будет погода в Беларуси в марте

Нас ждет настоящая борьба холода и тепла.

На календаре — весна. Но март — это «переходный» месяц, без возврата к холодам он ни разу не обходился. На протяжении следующих 30 дней мы будем наблюдать полномасштабную борьбу между холодом и теплом. Каким будет март-2025, в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Среднемесячная температура воздуха в первом весеннем месяце, по прогнозам специалистов, будет на 1−1,5°C выше климатической нормы. Для Беларуси нормой является показатель от -3°C на северо-востоке до +1°C на юго-западе. Надеяться на очень ранее, резкое и продолжительное потепление, когда теплые куртки можно уже прятать подальше в шкаф, не стоит.

Что касается осадков, то их месячное количество предполагается от 29 до 44 мм. Это значит, что в марте нас ожидают 11−15 влажных дней — с дождем, снегом, мокрым снегом. Более того, несколько дней могут «обрадовать» нас метелями.

Несмотря на все признаки ранней весны, март по своим климатическим характеристикам все же более зимний месяц, чем весенний. В нем не исключены обильные снегопады, сильный порывистый ветер — и это абсолютно нормально для переходного периода.

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