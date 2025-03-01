США угрожают Мексике

США угрожают Мексике17
- 1.03.2025, 16:21
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Глава Пентагона пугает «односторонними военными действиями».
Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе переговоров с высшим военным руководством Мексики пригрозил «односторонними действиями» со стороны американских вооруженных сил, если мексиканские власти не разберутся со «сговором» между правительством страны и наркокартелями. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, разговор состоялся 31 января и стал первым официальным контактом нового главы Пентагона с военным командованием Мексики. Собеседники WSJ утверждают, что высшее руководство Мексики было «потрясено и возмущено» тоном Хегсета, так как восприняло его слова как угрозу начала полномасштабных военных действий на территории страны.
Ранее президент США Дональд Трамп уже оказывал давление на Мексику, угрожая ввести 25-процентные пошлины на мексиканские товары, если власти не предпримут решительных мер по борьбе с нелегальной миграцией и поставками фентанила в США. Теперь, помимо экономических санкций, мексиканское правительство опасается реального военного вторжения, отмечает WSJ.
Мексиканские власти сейчас активно ищут способы смягчить ситуацию, пишет издание. Переговоры между сторонами продолжаются, а ключевой датой станет 4 марта, когда США планируют ужесточить меры против Мексики и ввести пошлины. В начале февраля Мехико добился отсрочки введения пошлин на месяц, разместив 10 тысяч военнослужащих Национальной гвардии на границе с целью пресечения контрабанды наркотиков в США.
Сразу после инаугурации Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе США, направив туда дополнительные войска. Помимо этого, он не раз высказывался о возможности нанесения ударов по мексиканским лабораториям, в которых производится фентанил.