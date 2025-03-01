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Зеленский поблагодарил более 30 союзников

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  • 1.03.2025, 16:35
  • 1,812
Зеленский поблагодарил более 30 союзников

Президент Украины поблагодарил каждого, кто поддержал его в X.

Президент Украины Владимир Зеленский после скандала в Белом доме в пятницу, 28 февраля, поблагодарил в соцсети X 38 западных союзников Киева, ответив отдельно на каждую публикацию словами «Спасибо за вашу поддержку».

Украинский лидер разместил на своей странице, в частности, заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), президента Франции Эмманюэля Макрона.

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