Зеленский поблагодарил более 30 союзников

Зеленский поблагодарил более 30 союзников2
- 1.03.2025, 16:35
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Президент Украины поблагодарил каждого, кто поддержал его в X.
Президент Украины Владимир Зеленский после скандала в Белом доме в пятницу, 28 февраля, поблагодарил в соцсети X 38 западных союзников Киева, ответив отдельно на каждую публикацию словами «Спасибо за вашу поддержку».
Украинский лидер разместил на своей странице, в частности, заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), президента Франции Эмманюэля Макрона.
Thank you for your support. https://t.co/CRWMXTOlK3— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025