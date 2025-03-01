Сделка провалена 1 Александр Рыклин

1.03.2025, 16:52

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Рухнул безупречный, как казалось президенту США, план.

Итак, Дональд Трамп потерпел сокрушительное поражение. Главное — разрушен миф о том, что он выдающийся мастер «больших сделок» и искусный интриган. Его «миротворческий блицкриг» потерпел фиаско — одни из главных участников всей этой конструкции, когда выяснилось, что условия, выдвинутые Россией, его не устраивают, просто послал всемогущего президента Трампа на три русских буквы…

«Слабый», который по той картине мира, что укоренилась в голове Трампа, должен всегда подчиняться «сильному», неожиданно взбрыкнул. Причем, сделал это принародно, под камеры всех этих омерзительных либеральных СМИ. И его буквально за считанные часы поддержали извечные, казалось бы непоколебимые союзники США. То есть, Трамп увидел, что на него это «союзничество» не распространяется. Вот так рухнул безупречный, как казалось президенту США, план. Сделка провалена. Отсюда и позорная истерика в Овальном кабинете.

Эта стадия личностного кризиса, в которой нынче оказался столь неустойчивый в психологическом плане человек с весьма специфическими представлениями о морали и нравственности, конечно, несет в себе прямую угрозу окружающим. Учитывая, то, о ком мы говорим, это примерно все жители нашей планеты. Но, вы будете смеяться, в наибольшей опасности, (помимо граждан Украины, разумеется), как всегда евреи…

Трамп сейчас захочет быстрого и громкого реванша. А как иначе реабилитироваться в глазах почитателей своего таланта? Например, Путина… И где сегодня, как, судя по всему, полагает Трамп, это проще всего и с максимальным эффектом сделать? Конечно, на Ближнем Востоке и руками Израиля. Повторю уже сказанное — израильскому руководству сейчас необходимо очень осторожно и взвешенно подходить к любым инициативам, исходящим из Белого дома. Логика «давайте быстро схватим то, что пока само плывет в руки» может обернуться тяжелейшими последствиями… Если завтра Трамп потребует от Израиля немедленно атаковать Саудовскую Аравию или, скажем, Индонезию, Биби должен попробовать крайне вежливо, с выражением максимального уважения, с признанием за Трампом всех его неисчислимых заслуг и выдающихся личных качеств, но все же отказаться от столь заманчивой перспективы…

Александр Рыклин, «Фейсбук»

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