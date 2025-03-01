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Норвегия планирует увеличить финансовую помощь для Украины

  • 1.03.2025, 17:17
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Норвегия планирует увеличить финансовую помощь для Украины

Осло потратит миллиарды долларов.

Правительство Норвегии скоро обратится к парламенту с просьбой увеличить финансовую помощь для Украины. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре в интервью NRK, передает Reuters.

«Я могу сказать сегодня, что мы вернемся в парламент в ближайшее время с предложением увеличить поддержку», - заверил он.

В Reuters напомнили, что в конце 2024 года парламент Норвегии согласился потратить 3,12 миллиарда долларов на военную и гуманитарную помощь Украине в 2025 году, а также в целом 155 миллиардов крон в период с 2023 по 2030 годы ($1 = 11,2233 норвежских крон).

Также известно, что Стьоре в воскресенье, 2 марта, встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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