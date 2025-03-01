В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 1.03.2025, 17:26

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Будьте осторожны сегодня вечером.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботний вечер.

Как сообщает Белгидромет, «наблюдающийся местами туман в период до 18 часов распространится на большую часть территории и сохранится до конца дня 1 марта».

«В Минске наблюдающийся по городу слабый туман в период до 18 часов достигнет критерия умеренного и сохранится до конца дня 1 марта», - добавили там.

Отмечается, что видимость в тумане составит 100-500 метров.

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