В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
- 1.03.2025, 17:26
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Будьте осторожны сегодня вечером.
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботний вечер.
Как сообщает Белгидромет, «наблюдающийся местами туман в период до 18 часов распространится на большую часть территории и сохранится до конца дня 1 марта».
«В Минске наблюдающийся по городу слабый туман в период до 18 часов достигнет критерия умеренного и сохранится до конца дня 1 марта», - добавили там.
Отмечается, что видимость в тумане составит 100-500 метров.