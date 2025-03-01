закрыть
1 марта 2025, суббота, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

  • 1.03.2025, 17:26
  • 1,908
В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Будьте осторожны сегодня вечером.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботний вечер.

Как сообщает Белгидромет, «наблюдающийся местами туман в период до 18 часов распространится на большую часть территории и сохранится до конца дня 1 марта».

«В Минске наблюдающийся по городу слабый туман в период до 18 часов достигнет критерия умеренного и сохранится до конца дня 1 марта», - добавили там.

Отмечается, что видимость в тумане составит 100-500 метров. 

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук