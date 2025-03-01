В минской Серебрянке пойдет под снос частный сектор
- 1.03.2025, 17:49
К 2030 году.
Частный сектор в столичной Серебрянке рядом со Свислочью ожидает глобальная трансформация. Об этом, ссылаясь на информацию «Минского курьера», сообщает портал realt.by.
Сообщается, что детальный план выставлен на общественное обсуждение в администрации Ленинского района Минска. Речь идет об освоении территории в пределах улиц Денисовской, Шейпичи, Дворищи и Якубова.
«В основном это зеленые зоны, которые прилегают к берегам реки Свислочь на участке от Денисовской до улицы Дворищи. Также в этой местности находится несколько парков, в том числе — Лошицкий усадебно-парковый комплекс, проходит городская велодорожка, обустроены экотропы. Территория примечательна тем, что здесь есть уникальные заболоченные места и охраняемые виды растений и птиц, которые важно сохранить.
Кроме зеленой зоны, на территории находится усадебная застройка (более 100 частных домов). Она составляет 7,6% от всей площади», — пишет Realt.by.
Градостроительным проектом определены на этом участке три подзоны. Первая включает участок жилой усадебной застройки в районе улицы Семенова:
«Здесь планируется размещение мест для отдыха, спорта и развлечений, а также благоустройство и озеленение. Отмечается, что сооружения в такой подзоне должны занимать не более 18% от всей площади, а зеленые насаждения — не менее 60%».
Вторая включает Лошицкий усадебно-парковый комплекс:
«Здесь любая деятельность определяется утвержденным проектом зон охраны историко-культурной ценности. Никаких изменений по детальному плану в этом месте не планируется».
Третья занимает восточную часть проектируемой территории, включая водные поверхности Свислочи и прилегающие к реке необустроенные озелененные участки до улицы Якубова (вдоль от Малинина до Денисовской), усадебную застройку бывших деревень Дворищи и Шейпичи:
«Эту территорию ждет трансформация. Планируется, что к 2030 году все частные дома здесь будут снесены. На освобожденных территориях должен появиться природный парк. Его хотят использовать для тихого отдыха, общения с природой, спорта, прогулок на велосипедах. Здесь установят мостики через Свислочь и малые архитектурные формы, обустроят площадки и пешеходные дорожки, реконструируют некоторые инженерные объекты и коммуникации».