закрыть
1 марта 2025, суббота, 19:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные отреагировали на спор Зеленского и Трампа

8
  • 1.03.2025, 18:02
  • 15,856
Украинские военные отреагировали на спор Зеленского и Трампа

ВСУ на стороне президента своей страны.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон. Во время встречи в Овальном кабинете в присутствии журналистов между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Венсом и Зеленским возник спор. Вскоре после этого глава Украинского государства покинул Белый дом без подписания соглашения о полезных ископаемых. Zn.ua собрало реакции украинских военных на словесную перепалку между Трампом и Зеленским.

Полковник ВСУ, командир 154-й отдельной механизированной бригады Александр Щербина подчеркнул, что «первое государство сдавшееся в российско-украинской войне — это США».

Заместитель командира роты 243 батальона территориальной обороны ВСУ Сергей Катышев указал, что Штаты в пренебрежительном тоне общались не с Зеленским, «они так говорили с Украиной и об Украине».

«У вас нет козырей, хаха, сдавайтесь — они говорили в лицо стране, борющейся за существование, и, которая заплатила и платит кровью жизнями ребят, женщин, детей», - подчеркнул военный.

Офицер ВСУ, радиоинженер, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов и военнослужащий 109-го батальона Егор Фирсов поддержали позицию президента Украины во время спора с Трампом.

Боец СОУ Станислав Бунятов с позывным «Осман» отметил, что 

американский президент пытается «задавить» Зеленского, а также ведет переговоры от имени главы Кремля Владимира Путина и отстаивает интересы последнего.

Лейтенант ВСУ на позывной «Алекс» заявил, что сейчас необходимо «подавить» все внутренние раздоры, продолжать борьбу в абсолютном единстве и создать максимально комфортные условия для военных.

«Безусловно, американская помощь в комплексе играет важную роль и поддержку для нас, но каждый гражданин со здравым смыслом понимает, что между сдаться и бороться, стоит выбирать последнее», - объяснил он.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук