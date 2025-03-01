Украинские военные отреагировали на спор Зеленского и Трампа 8 1.03.2025, 18:02

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ВСУ на стороне президента своей страны.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон. Во время встречи в Овальном кабинете в присутствии журналистов между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Венсом и Зеленским возник спор. Вскоре после этого глава Украинского государства покинул Белый дом без подписания соглашения о полезных ископаемых. Zn.ua собрало реакции украинских военных на словесную перепалку между Трампом и Зеленским.

Полковник ВСУ, командир 154-й отдельной механизированной бригады Александр Щербина подчеркнул, что «первое государство сдавшееся в российско-украинской войне — это США».

Заместитель командира роты 243 батальона территориальной обороны ВСУ Сергей Катышев указал, что Штаты в пренебрежительном тоне общались не с Зеленским, «они так говорили с Украиной и об Украине».

«У вас нет козырей, хаха, сдавайтесь — они говорили в лицо стране, борющейся за существование, и, которая заплатила и платит кровью жизнями ребят, женщин, детей», - подчеркнул военный.

Офицер ВСУ, радиоинженер, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов и военнослужащий 109-го батальона Егор Фирсов поддержали позицию президента Украины во время спора с Трампом.

Боец СОУ Станислав Бунятов с позывным «Осман» отметил, что

американский президент пытается «задавить» Зеленского, а также ведет переговоры от имени главы Кремля Владимира Путина и отстаивает интересы последнего.

Лейтенант ВСУ на позывной «Алекс» заявил, что сейчас необходимо «подавить» все внутренние раздоры, продолжать борьбу в абсолютном единстве и создать максимально комфортные условия для военных.

«Безусловно, американская помощь в комплексе играет важную роль и поддержку для нас, но каждый гражданин со здравым смыслом понимает, что между сдаться и бороться, стоит выбирать последнее», - объяснил он.

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