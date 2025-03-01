закрыть
1 марта 2025, суббота, 19:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Майкл Макфол: А за что благодарить?

6
  • 1.03.2025, 18:16
  • 8,948
Майкл Макфол: А за что благодарить?
Майкл Макфол

Экс-посол США в РФ отреагировал на претензии Трампа и Вэнса к Зеленскому.

Бывшего посла США в России Майкла Макфола возмутило то, что администрация Дональда Трампа обвинила украинского лидера Владимира Зеленского в «неблагодарности».

Он подчеркнул, что Зеленский огромное количество раз благодарил США, Конгресс, американский народ и даже Трампа за помощь в отражении российской агрессии.

В целом, отметил Макфол, администрацию Трампа трудно считать союзником Украины.

«Давайте проясним. Когда Трамп и Вэнс говорят, что они пытаются помочь Украине и им лично нужна благодарность за работу, тут есть причины удивляться. Команда Трампа сказала Украине, что они должны отдать России свои территории. За это Зеленский должен их благодарить? Трамп говорил Украине, что она не сможет стать членом НАТО. Зеленский за это должен сказать спасибо? Команда Трампа утверждает, что американские солдаты не будут принимать участие в миротворческой миссии в Украине. Зеленский за это их должен благодарить? Команда Трампа говорит, что планирует сократить количество американских войск, которые дислоцируются в Европе. Это огромный подарок Путину. Зеленский должен их за это благодарить? Зеленскому заявили, что Украина должна провести президентские выборы еще до начала переговоров о прекращении войны. Зеленский за это их должен благодарить?

Отношения США и РФ были официально возобновлены без каких-либо предварительных условий на встрече госсекретаря Рубио и главы МИД РФ Лаврова в Саудовской Аравии. Представители Трампа намекали на ослабление санкций против России. Трамп пригласил Россию вернуться в «Большую семерку». США проголосовали против резолюции ООН, осуждающей российское вторжение в Украину. Делая это, Трамп разрушил единство демократического мира, встав на сторону России, Беларуси, КНДР и других диктатур. Зеленский должен им за это быть благодарен?

Вэнс голосовал против помощи, за которую сегодня (28 февраля — ред.) требовал благодарности у Зеленского. Республиканская партия задерживала эту помощь 6 месяцев… Так за что именно должен благодарить Зеленский Трампа и Вэнса? Конгресс — да, американских налогоплательщиков — да. Но Трамп ничего не сделал для Украины. Команда Трампа только делает подарки Путину. Это от российского диктатора они должны требовать благодарности», — написал Макфол.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук