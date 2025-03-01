В 2024 году в Беларуси исчезло 11 населенных пунктов 5 1.03.2025, 18:19

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И все в одном регионе.

Государственный комитет по имуществу Беларуси обновил бюллетень географических объектов, прекративших свое существование. В 2024 году таковыми признаны 11 населенных пунктов, все они расположены в Витебской области. На публикацию обратил внимание телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

В перечень вошли пять деревень — Барсучино, Высоты, Лопшино, Стальмаково и Тарасовка, а также шесть хуторов — Балабошки, Блошники, Демидово, Леоновцы, Рутковщина и Ситьково 1. Большинство из них находились в Миорском районе Витебской области.

Решения о признании населенных пунктов прекратившими существование приняли в течение 2024 года. Основная часть деревень и хуторов официально исчезла с карты страны по решению № 60 от 27 ноября 2024-го.

По данным официальной статистики, с 2020 года в Беларуси исчезло 87 населенных пунктов. Больше половины из них — 47 — пришлись на Витебскую область.

При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте.

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