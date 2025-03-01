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Главный соперник Орбана поддержал Зеленского

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  • 1.03.2025, 18:33
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Главный соперник Орбана поддержал Зеленского
Петер Мадьяр

Петер Мадьяр заявил, что «Венгрия не будет колонией».

Главный политический соперник премьер-министра Венгрии, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр после реакции Виктора Орбана на ссору президентов США и Украины заявил, что не хочет видеть Венгрию «первой совместной российско-американской колонией».

Об этом пишет «Европейская правда».

«Мы можем выучить много уроков из истории (...) Венгрия может быть свободной страной только тогда, когда является сильной. Она может быть действительно суверенной и демократической тогда, когда имеет патриотических лидеров, когда не продается, когда ее не грабят. А после вчерашних событий это еще важнее», – заявил Мадьяр в своем выступлении в городе Дюла в рамках весеннего тура по стране.

«Мы не хотим быть первой совместной российско-американской колонией. Это не то, за что боролись наши предки в 1848 году и в 1956 году», – подчеркнул он.

Петер Мадьяр высказал поддержку Зеленскому.

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