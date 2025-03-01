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Наталья Радина: Европа может заместить американскую помощь Украине

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  • 1.03.2025, 18:41
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Наталья Радина: Европа может заместить американскую помощь Украине

Нужно действовать.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева. В интервью она выразила уверенность, что Европа может помочь Украине выстоять:

— Нужно сохранять холодный разум, а Украине с Европой действовать сообща против нарастающей угрозы со стороны России, не впадать в отчаяние.

Я верю, что Европа может помочь Украине и даже заместить американскую помощь. Она в состоянии это сделать.

Настроения в европейских обществах антироссийские и уже, надо констатировать, антиамериканские. Потому что политику нового президента США в Европе не понимают и воспринимают как предательство. Думаю, что общества поддержат европейских политиков, которые должны разработать сильную стратегию борьбы с путинской Россией.

Достаточно будет войск Франции и Великобритании, которые готовы направить своих солдат в Украину в качестве миротворцев. Во Франции большое количество военных, которых вывели из стран Африки. Их необходимо куда-то направлять, ведь это серьезная нагрузка на общество. Если президент Макрон сохранит свои лидерские позиции в Евросоюзе, то французские миротворцы будут размещены в Украине.

Наталья Радина выделила нескольких политиков, которые сегодня вышли на лидерские позиции в Европе:

— Польша занимает очень твердую позицию по отношению к России. Меня вдохновила, скажу без преувеличения и лести, речь министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского на Генассамблее ООН. Он четко встал на позицию Украины и заявил, что Польша всегда будет ее поддерживать, а также резко раскритиковал США за попытки подковерных договоренностей с Путиным. Это позиция всего польского правительства, ведь Радослав Сикорский из «Гражданской коалиции» — партии, которая входит в правящую коалицию. Президент Польши Анджей Дуда, относящийся к оппозиционной партии «Право и справедливость», также принципиален в вопросах Украины.

Германия, как и Франция, будут лидерами в Европе. Победа Фридриха Мерца всех воодушевила. Это абсолютно проукраинский политик, достаточно жесткий и принципиальный. Кстати, бывший бизнесмен, как и Трамп. Он сегодня говорит о том, что Германия должна вести самостоятельную политику, уйти из-под зависимости от США, потому что при таком президенте сложно развивать то сотрудничество, которое было между двумя странами с 1945 года. Думаю, что Мерц будет продвигать украинскую повестку в ЕС, для этого у него есть все рычаги.

Европа справится. Да, есть проблемы со Словакией и Венгрией, которые могут блокировать общие решения Евросоюза. Но, думаю, что реформа ЕС давно назрела. Если эти страны будут саботировать общие решения, от «liberum veto» нужно будет отказаться, а решения придется принимать простым большинством, а не единогласно.

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