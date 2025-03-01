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«Дешевле машину купить»

  • 1.03.2025, 19:03
«Дешевле машину купить»

В Бобруйске резко подорожал проезд в маршрутках.

Подорожание произошло 1 марта. Теперь жители Бобруйска должны платить за него не 1,50, а на 30 копеек, или на 20% больше — 1 рубль 80 копеек, сообщает «Коммерческий курьер».

Подорожание застало врасплох и пассажиров, и самих водителей. Цены на проезд не менялись с сентября 2023 года, и люди привыкли к старому тарифу.

Водители признались, что сами узнали о новых ценах только вечером накануне повышения. Многие даже не успели подготовить нормальные объявления — в маршрутках можно было увидеть наспех написанные от руки бумажки с новой ценой.

— Сами только в пятницу вечером узнали о подорожании, — рассказал водитель 56-го маршрута. — Теперь потеряем процентов 30−40 пассажиров. Многие, конечно, потом вернутся. Но какое-то время придется ездить полупустыми.

Другой водитель отметил, что разница в цене между маршрутками и городским транспортом стала слишком большой:

— После каждого подорожания не досчитываемся людей. А если еще и автобусы с троллейбусами будут держать нынешнюю цену в 80 копеек, то ездить на маршрутках станет совсем невыгодно. Разница больше чем в два раза.

Водители не понимают, почему цены подняли именно сейчас. Топливо не дорожает уже почти восемь месяцев, а доллар, к которому привязаны цены на запчасти, даже немного упал — до 3,15 рубля. Впрочем, один из маршрутчиков отметил, что он хотел поднять цену еще в начале года, но «наверху» не разрешили.

Пассажиры расстроены новыми ценами. Одна женщина рассказала, что ее муж работает водителем маршрутки, и перевозчики до последнего пытались удержать цену на уровне 1,50 рубля, но решение принималось не ими.

— Теперь, чтобы доехать до работы и назад, придется тратить больше пяти рублей, — пожаловался мужчина средних лет. — Добираться приходится на перекладных: сначала троллейбусом, потом маршруткой. Дешевле, наверное, пойти в автошколу и машину купить.

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