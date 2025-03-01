BILD: Европа получила важный сигнал
- 1.03.2025, 19:09
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Возмущения по поводу Трампа недостаточно.
Чтобы полностью осознать значение скандала в Вашингтоне, стоит оглянуться назад. Когда президент США Джон Ф. Кеннеди в 1963 году сказал жителям Западного Берлина, окружённого стеной и колючей проволокой, «Я — берлинец!», он не спрашивал, есть ли в земле разделённого города редкоземельные металлы, нефть или золото. Одной единственной фразой Кеннеди дал западным берлинцам, а значит и западным немцам, обещание защиты, пишет главный редактор BILD Роберт Шнайдер.
И это обещание было ценнее любой статьи о взаимной обороне НАТО — и продержалось до падения Берлинской стены в 1989 году.
Как сильно изменился мир, продемонстрировали действующий президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс: высокомерно и насмешливо они публично унизили украинского президента Владимира Зеленского и отправили его домой с пустыми руками, потому что он просил предоставить гарантию безопасности в обмен на доступ к природным ресурсам своей страны.
Трамп открыто пригрозил прекратить военную помощь Украине, борющейся за свое выживание. И вся Европа теперь спрашивает себя: Америка ведь совсем недавно была нашим другом, не так ли?
Можно было бы подумать, что настал час Европы. И первые заявления европейских лидеров действительно звучали так.
Но конференций и разговоров недостаточно.
Очевидно, что так дальше продолжаться не может. [...] Возмущения по поводу Трампа недостаточно — нужна прежде всего военная мощь.