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Синоптики рассказали о погоде на завтра

  • 1.03.2025, 19:23
Синоптики рассказали о погоде на завтра

В Беларуси будет мокрый снег.

Несмотря на наступление календарной весны, погода в Беларуси остаётся зимней. Синоптики обещают 2 марта мокрый снег и гололедицу. А температура ночью вполне может уйти в минус.

В восресенье, 2 марта в Беларуси ожидаются туман и мокрый снег вперемешку с дождём. В отдельных районах — слабый гололед.

Ночью воздух остынет до -4 градусов. А днём будет от 1 до 7 градусов выше нуля. Такой прогноз дают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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