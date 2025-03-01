Синоптики рассказали о погоде на завтра
- 1.03.2025, 19:23
В Беларуси будет мокрый снег.
Несмотря на наступление календарной весны, погода в Беларуси остаётся зимней. Синоптики обещают 2 марта мокрый снег и гололедицу. А температура ночью вполне может уйти в минус.
В восресенье, 2 марта в Беларуси ожидаются туман и мокрый снег вперемешку с дождём. В отдельных районах — слабый гололед.
Ночью воздух остынет до -4 градусов. А днём будет от 1 до 7 градусов выше нуля. Такой прогноз дают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.