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Британская разведка рассказала об уязвимости российских военных объектов

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  • 1.03.2025, 19:39
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Британская разведка рассказала об уязвимости российских военных объектов

Украина нащупала удачную тактику.

Россия спустя три года войны против Украины не способна защитить свои стратегические военные объекты. Об этом свидетельствуют многочисленные украинские атаки.

Об этом сообщает Минобороны Британии в X (Twitter).

В сводке отмечается, что Воздушно-космические силы России, несмотря на технологическое и численное преимущество, так и не смогли получить преимущество в воздухе над Украиной. При этом РФ прибегла к использованию своей авиации тактического уровня - например, самолетов СУ-34 - в качестве воздушной артиллерии.

Украина же успешно применяет дроны против военных объектов и инфраструктуры в России со все большей регулярностью, включая многочисленные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Британская разведка напоминает, что в сентябре 2024 года Украина нанесла удар по четырем российским стратегическим складам боеприпасов, в частности, в населенном пункте Торопец. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на этих объектах, является самой большой потерей российских и северокорейских снарядов за все время войны.

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