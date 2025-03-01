Британская разведка рассказала об уязвимости российских военных объектов

Британская разведка рассказала об уязвимости российских военных объектов1
- 1.03.2025, 19:39
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Украина нащупала удачную тактику.
Россия спустя три года войны против Украины не способна защитить свои стратегические военные объекты. Об этом свидетельствуют многочисленные украинские атаки.
Об этом сообщает Минобороны Британии в X (Twitter).
В сводке отмечается, что Воздушно-космические силы России, несмотря на технологическое и численное преимущество, так и не смогли получить преимущество в воздухе над Украиной. При этом РФ прибегла к использованию своей авиации тактического уровня - например, самолетов СУ-34 - в качестве воздушной артиллерии.
Украина же успешно применяет дроны против военных объектов и инфраструктуры в России со все большей регулярностью, включая многочисленные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Британская разведка напоминает, что в сентябре 2024 года Украина нанесла удар по четырем российским стратегическим складам боеприпасов, в частности, в населенном пункте Торопец. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на этих объектах, является самой большой потерей российских и северокорейских снарядов за все время войны.