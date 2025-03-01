Как страхи Лукашенко сбываются на наших глазах 1 1.03.2025, 19:44

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Никогда не говори никогда.

В 2024 году с карты Беларуси исчезли 11 населенных пунктов. Все они расположены в Витебской области — 9 в Миорском районе, по одному в Городокском и Поставском, пишет «Салiдарнасць».

В список вошли деревени Барсучино, Высоты, Лопшино, Стальмаково и Тарасовка, а также шесть хуторов — Балабошки, Блошники, Демидово, Леоновцы, Рутковщина и Ситьково 1.

Эти данные опубликовал Госкомитет по имуществу в ежегодном бюллетене географических объектов, прекративших свое существование.

Как напоминает телеграм-канал Витебск, я гуляю, по данным официальной статистики, с 2020-го в Беларуси исчезло 87 населенных пунктов. Из них 47 приходятся на Витебскую область.

Белорусские чиновники любят сравнивать положение дел в стране с нашими соседями. Свежий пример — недавнее высказывание главы МИД Максима Рыженкова: «Сегодня Латвия пыталась учить нас жизни. Страна, которая за 30 лет «верховенства права и демократии» потеряла более 30 % своего населения».

Но на деле и в Беларуси происходит то, о чем с нескрываемым страхом говорил совсем недавно Александр Лукашенко. В ноябре 2024-го, выступая на «дажынках» в Полоцке, он высказал опасения по поводу все той же Витебской области:

— Я не могу представить, что Витебщина у нас будет каким-то голым, унылым краем, где не будет людей, где будет пустота. Этого не будет никогда.

Практика показывает, что здесь самое время вспомнить сакраментальное «Никогда не говори никогда». И это касается не только Витебской области, ведь похожие процессы происходят по всей стране.

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