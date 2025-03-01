Некоторые республиканцы поддержали Зеленского после спора с Трампом 1 1.03.2025, 19:51

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Мнения в партии разделились.

Острая конфронтация в Белом доме между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом вызвала серьезные разногласия среди членов Республиканской партии.

Конгрессмен от Нью-Йорка Майк Лоулер призвал к продолжению поддержки Украины и назвал встречу в Овальном кабинете «упущенной возможностью» как для США, так и для Украины, которая могла бы укрепить экономическое и оборонное сотрудничество между странами.

А умеренный республиканец из Небраски Дон Бэкон отметил, что этот день стал провалом для американской внешней политики.

«Украина стремится к независимости, свободному рынку и верховенству закона. Она хочет быть частью Запада. А Россия нас ненавидит и презирает западные ценности. Мы должны четко заявить, что поддерживаем свободу», - заявил Бэкон.

При этом ни один из республиканских законодателей не высказал прямой критики в адрес Трампа или Вэнса.

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