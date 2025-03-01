Белорусы получат дополнительный отпуск 1.03.2025, 20:08

От 1 до 14 дней.

Постановлением Совета министров внесены изменения в правила предоставления дополнительных отпусков.

А в Министерстве труда и социальной защиты разъяснили эту меру, пишет tochka.by.

Теперь продолжительность дополнительного отпуска составит от 1 до 14 дней.

И это правило будет распространяться на водолазов.

Количество дополнительных дней у них будет зависеть от количества часов, проведенных под водой.

Также установлен новый порядок предоставления увеличенного отпуска за особый характер работы для сотрудников, которые на момент оформления основного отдыха не отработали полный рабочий год.

Дополнительный отдых будет предоставляться пропорционально объему выполненной работы: количеству налетанных часов, часов водолазных спусков, месяцев пребывания на определенной должности или количеству парашютных прыжков на дату предоставления отпуска.

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