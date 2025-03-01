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Глава МИД Германии: Враг сидит только в Кремле

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  • 1.03.2025, 20:10
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Глава МИД Германии: Враг сидит только в Кремле
Анналена Бербок

ЕС должен помочь Украине выстоять без помощи США.

Страны Европы должны продолжить помогать Украине, чтобы та могла противостоять российской агрессии даже в случае прекращения помощи из США. С таким призывом выступила в субботу, 1 марта, глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), пишет «Немецкая волна».

Она сравнила публичный спор Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме с «дурным сном», а также заявила, что «началась новая эпоха подлости» и, «вероятно, самый жаркий момент со времен окончания холодной войны». «Никто не должен заблуждаться относительно врага. Он сидит только в Кремле, а не в Киеве или Брюсселе. Менять местами виновника и жертву - такого нельзя допустить», - сказала Бербок на брифинге в Берлине.

«Менять местами виновника и жертву - это противоположность безопасности и миру, поэтому не может быть хорошей сделкой. Это было бы концом международного права и безопасности большинства стран. И в конечном счете это также будет фатально для будущего США, поскольку вряд ли какая-либо страна сможет тогда впредь доверять авторитету старейшей демократии и сильнейшей военной державы», - продолжила Бербок.

Она призвала европейцев «не быть наивными» в отношениях с США и предложила план из шести пунктов. Во-первых, усилить поддержку Украины со стороны Германии, для чего бундестаг должен немедленно разблокировать 3 млрд евро для помощи Киева. Во-вторых, на ближайшем саммите лидеры ЕС должен сформировать новый «комплексный европейский финансовый пакет» для Украины - как на мирные, так и на военные нужды. В-третьих, нужно усилить сотрудничество Германии с Францией, Великобританией и Польшей для помощи Украине, например, в сфере ПВО и поставок оружия.

«Эти три элемента должны послужить тому, чтобы Украина и далее могла противостоять российской агрессии даже в случае анонсированного или возможного сокращения помощи США, добилась справедливого мира и не капитулировала», - сказала Бербок.

В-четвертых, она призвала лидеров ЕС «принять решения о масштабных инвестициях в наш общий европейский оборонный потенциал», смягчив финансовые требования европейского Пакта стабильности и роста. В-пятых, власти ФРГ должны немедленно обсудить «фундаментальную реформу долгового тормоза», чтобы получить больше финансовых ресурсов на оборонные цели.

Шестым пунктом Бербок призвала «продолжать действовать благоразумно и с холодной головой» и стремиться сохранить хорошие отношения с США. «Долгосрочный мир в Украине наступит скорее с Вашингтоном, чем без него или вопреки ему», - сказала она.

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