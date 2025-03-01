Глава лукашенковского профсоюза в Лиозно воровал деньги из кассы и проигрывал в казино 2 1.03.2025, 20:54

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Он растратил четыре тысячи рублей.

Председатель первичной профсоюзной организации из Лиозненского района растратил около четырех тысяч рублей из профсоюзной кассы на игры в онлайн-казино. Суд признал его виновным и вынес приговор, сообщает Orsha.eu.

История началась в мае 2021 года, когда мужчину избрали руководителем профсоюзной организации одного из учреждений района. Через два года, освоившись в должности, он решил использовать профсоюзную кассу как источник средств для своих развлечений в онлайн-казино.

В течение 2023 года председатель снял с банковского счета профкома около четырех тысяч рублей. Для проведения операций он использовал ключ электронной цифровой подписи, оформленной на казначея профсоюзной организации.

Суд Лиозненского района признал его виновным в завладении имуществом с использованием служебных полномочий (ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси). Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, ему назначили штраф в размере 100 базовых величин (4200 рублей) и на два года запретили занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных обязанностей.

При вынесении приговора суд учел, что мужчина добровольно компенсировал присвоенные средства и воспитывает малолетнего ребенка. Эти обстоятельства позволили ему избежать реального лишения свободы.

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