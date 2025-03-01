Россиянка насмерть подавилась блином на Масленицу 1.03.2025, 21:15

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Она участвовала в скоростном поедании.

В Красноярском крае во время Масленицы погибла участница конкурса по скоростному поеданию блинов, сообщает российский телеграм-канал 112. Медики не смогли спасти участницу.

36-летняя Наталья Алатова приехала на праздник в поселок Березовское, что в 20 километрах от ее дома. По данным источника канала, перед конкурсом она употребляла алкоголь.

На соревновании Наталья пыталась есть блины как можно быстрее, не успевая их прожевывать. Она начала задыхаться прямо во время конкурса. Медики, дежурившие на празднике, пытались помочь, но спасти женщину не удалось: она «забила пищевод до середины».

Как уточняет «Комсомольская правда», по словам очевидцев происшествия, оказать первую помощь сельчанке сразу никто из оказавшихся рядом людей не смог. Скорая помощь приехала из райцентра приблизительно через полчаса. К этому времени Наталья уже была мертва.

Полиция проводит проверку случившегося. По предварительным данным, мероприятие было организовано с соблюдением необходимых мер безопасности.

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