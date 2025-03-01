В футболе меняют правила
- 1.03.2025, 21:26
Изменения затронут вратарей.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила футбола. Решение было принято на ежегодном общем собрании IFAB в Белфасте, Северная Ирландия.
Ключевое изменение касается владения мяча вратарем и затяжки времени. IFAB единогласно решил внести поправку в Правило 12.2 (Свободный удар). Поправка означает, что, если вратарь держит мяч дольше восьми секунд (при этом судья использует визуальный пятисекундный отсчет), арбитр назначает угловой удар в пользу команды соперника.
Сейчас, согласно правилам, если вратарь держит мяч более 6 секунд, арбитр назначает свободный удар.
В сообщении IFAB подчеркивается, что испытания этого правила показали свою эффективность и помогли минимизировать случаи затяжки времени со стороны вратарей.