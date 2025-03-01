Что происходит в обменниках в первый день весны 1.03.2025, 21:39

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Журналисты рассказали, где самый выгодный курс.

Доллар и евро то дешевели, то дорожали на нынешней неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Посмотрели, в обменниках каких банков сейчас выгоднее покупать доллары, евро и российские рубли, пишет «Зеркало».

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,24 рубля («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк»), а ниже всего — 3,22 рубля («Банк Решение», «БСБ Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,205 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,42 рубля («Технобанк»), а ниже всего — в «Банк Решение», «Беларусбанк» (3,38 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,38 рубля. Это нечастая ситуация, чтобы был одинаковым курс продажи одними банками валюты и курс ее покупки другими.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Паритетбанке» — 3,58 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,63 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк»), а самый низкий — 3,599 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

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