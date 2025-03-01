Мировые звезды встали на сторону Зеленского 2 1.03.2025, 21:51

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коллаж УНИАН, фото Instagram, X, Telegram

Волна солидарности и поддержки.

Мировые знаменитости продолжают поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля. На этот раз Лиев Шрайбер, Тимоти Снайдер и другие звезды раскритиковали действия американского лидера и отметили, что они не забыли о войне в Украине и поддерживают нашу страну, пишет unian.net.

Знаменитый американский актер, звезда фильма «Крик» Лиев Шрайбер, который постоянно помогает Украине и основал благотворительную организацию BlueCheck Ukraine, также отреагировал на перепалку политиков в Instagram. Он назвал спор в Белом доме "позором» и призвал помогать украинцам.

Американский музыкант, лидер группы «The White Stripes» Джек Уайт назвал Зеленского «мужественным человеком» и подчеркнул, что он нуждается и заслуживает поддержки мира.

«Владимир Зеленский - очень мужественный человек, который заслуживает поддержки всего мира. Он взял на себя борьбу своего народа и своей страны с доблестью и честью. Когда история оставит позади этих фальшивых лидеров, его будут помнить как героя и защитника свободы своего народа перед лицом огромной оппозиции. Пусть Господь благословит его путь вперед и его возможную победу против тирании», - написал Уайт в Instagram.

Американский историк Тимоти Снайдер опубликовал серию постов X, в которых написал: «Уважаю президента Зеленского за то, что он пришел на Fox и сказал умные вещи в то время, когда такое бывает очень редко».

Довольно резко прокомментировал в X события в Вашингтоне британский актер Майкл Кейн. Он лаконично высказался о ссоре политиков и обратился к президенту США: «Трамп, успокойся».

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