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Sky News: Стармер и Зеленский послали скрытый сигнал Трампу

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  • 1.03.2025, 23:24
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Sky News: Стармер и Зеленский послали скрытый сигнал Трампу

Важный жест.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер «намеренно» вышел на улицу и обнял президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Лондон.

Оба лидера направились в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 для переговоров, которые приобрели особое значение после «неудачной» встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом накануне, пишет Sky News.

Комментируя момент их приветствия, в издании заявляют, что Стармер хотел, чтобы этот жест увидели по всему миру.

«Стармер, который, если быть честными, не слишком тактильный, раскинул руки и обнял Зеленского так, чтобы это увидели по всему миру, особенно в Белом доме. Он удерживал эти объятия довольно долго, чтобы у всех — независимо от мнения президента и вице-президента США — не осталось сомнений, какую сторону Стармер выбрал в этом конфликте», - говорится в материале.

После этого премьер перед камерами подчеркнул, что Зеленский имеет полную поддержку по всей Великобритании и что эта страна будет стоять с Украиной «столько, сколько потребуется».

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