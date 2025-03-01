Макрон: Этого человека зовут Путин

Макрон: Этого человека зовут Путин1
- 1.03.2025, 22:39
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Президент Франции ответил на слова Трампа.
Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал слова Дональда Трампа о том, что президент Украины «играет в азартные игры с Третьей мировой», отметив, что такие обвинения были бы уместны в адрес главы Кремля.
Об этом он сказал в интервью португальскому телеканалу RTP.
Макрон прокомментировал слова президента США, высказанные во время публичного спора с президентом Украины в Овальном кабинете, однако не упоминая Трампа.
«Есть важный момент, который нельзя забывать. Если кто-то и «играет в Третью мировую» – то этого человека зовут Владимир Путин. Это он уже три года назад развязал захватническую войну», – заявил президент Франции.
«Это из-за него на европейскую землю пришли 10 тысяч северокорейских солдат. Это он пошел просить об иранских дронах, в обмен помогая им с ядерной программой, чтобы вести войну в Европе», – подчеркнул Макрон.