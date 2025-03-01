Американский ветеран взорвал Сеть реакцией на спор Зеленского и Трампа 1.03.2025, 22:58

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Видео уже набрало десять миллионов просмотров.

Видео с эмоциональной речью американца в поддержку президента Украины Владимира Зеленского стремительно набирает популярность в TikTok.

Ветеран США возмутился тем, что во время переговоров в Белом доме блогер Брайан Гленн попытался дискредитировать украинского лидера, задав ему провокационный вопрос о костюме.

«Этот человек воюет за свою страну. Суверенную страну, на которую напали. Его люди гибнут. И этих негодяев волнует только, почему он не носит костюм?», – спрашивает мужчина в видео.

Его видео уже посмотрели почти 10 миллионов человек, оно собрало более сотни тысяч комментариев.

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