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Американский ветеран взорвал Сеть реакцией на спор Зеленского и Трампа

  • 1.03.2025, 22:58
  • 4,700
Американский ветеран взорвал Сеть реакцией на спор Зеленского и Трампа

Видео уже набрало десять миллионов просмотров.

Видео с эмоциональной речью американца в поддержку президента Украины Владимира Зеленского стремительно набирает популярность в TikTok.

Ветеран США возмутился тем, что во время переговоров в Белом доме блогер Брайан Гленн попытался дискредитировать украинского лидера, задав ему провокационный вопрос о костюме.

«Этот человек воюет за свою страну. Суверенную страну, на которую напали. Его люди гибнут. И этих негодяев волнует только, почему он не носит костюм?», – спрашивает мужчина в видео.

Его видео уже посмотрели почти 10 миллионов человек, оно собрало более сотни тысяч комментариев.

@coachmox8 #wethepeoplearepissed🇺🇲🦅 #fyp #fdt #trump #disgrace #ukraine #zelenskyy #protest ♬ Eternity - Instrumental Worship and Prayer

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