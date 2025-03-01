закрыть
1 марта 2025, суббота, 23:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У белорусских автомобилей появятся новые номера

  • 1.03.2025, 23:01
У белорусских автомобилей появятся новые номера

Цифры и буквы закончились.

Белорусским автомобилям вот-вот начнут выдавать новые номера. Это связано с тем, что в столице заканчивается номерной фонд регистрационных знаков с кодом региона 7 (Минск), пишет blizko.by.

Цифры на белорусских регистрационных знаках показывают принадлежность к региону или ведомству:

0 - Министерство обороны и другие силовые ведомства

1 - Брестская область

2 - Витебская область

3 - Гомельская область

4 - Гродненская область

5 - Минская область

6 - Могилевская область

7 - Минск

При этом использовались только те буквы, которые имеют графические соответствия в латинском алфавите. Но выдавались они все равно в порядке следования букв в алфавите белорусском: A, B, E, I, K, M, H, O, P, C, T, X.

И вот все возможные буквосочетания для минских номеров (код региона 7) уже подходят к концу.

В марте 2024 года, то есть ровно год назад, в столице владельцам транспортных средств выдавали регистрационные знаки серии XM. Тогда свободными оставались шесть комбинаций букв — XН, XO, XР, XС, XT, XX.

В феврале 2025-го пользователи заметили автомобили с номерами 981*ХХ-7. То есть, начали использовать последнее возможное сочетание букв: ХХ. Это означает, что все другие возможные комбинации букв и цифр уже были использованы.

Таким образом, назрела необходимость ввода новых букв или цифр.

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич рассказал в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск»:

— Не буду скрывать, что уже да, заканчиваются номера седьмого региона, и в дальнейшем будет использован госномер с регионом номер 8.

Стоит отметить, что код региона 8 ранее уже использовался: его применяли на автомобилях, которые автозаводы перегоняли транзитом. Но это было очень редкое, ограниченное использование. Поэтому новый большой массив номеров и было решено передать для автомобилей Минска.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук