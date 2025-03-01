У белорусских автомобилей появятся новые номера 1.03.2025, 23:01

Цифры и буквы закончились.

Белорусским автомобилям вот-вот начнут выдавать новые номера. Это связано с тем, что в столице заканчивается номерной фонд регистрационных знаков с кодом региона 7 (Минск), пишет blizko.by.

Цифры на белорусских регистрационных знаках показывают принадлежность к региону или ведомству:

0 - Министерство обороны и другие силовые ведомства

1 - Брестская область

2 - Витебская область

3 - Гомельская область

4 - Гродненская область

5 - Минская область

6 - Могилевская область

7 - Минск

При этом использовались только те буквы, которые имеют графические соответствия в латинском алфавите. Но выдавались они все равно в порядке следования букв в алфавите белорусском: A, B, E, I, K, M, H, O, P, C, T, X.

И вот все возможные буквосочетания для минских номеров (код региона 7) уже подходят к концу.

В марте 2024 года, то есть ровно год назад, в столице владельцам транспортных средств выдавали регистрационные знаки серии XM. Тогда свободными оставались шесть комбинаций букв — XН, XO, XР, XС, XT, XX.

В феврале 2025-го пользователи заметили автомобили с номерами 981*ХХ-7. То есть, начали использовать последнее возможное сочетание букв: ХХ. Это означает, что все другие возможные комбинации букв и цифр уже были использованы.

Таким образом, назрела необходимость ввода новых букв или цифр.

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич рассказал в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск»:

— Не буду скрывать, что уже да, заканчиваются номера седьмого региона, и в дальнейшем будет использован госномер с регионом номер 8.

Стоит отметить, что код региона 8 ранее уже использовался: его применяли на автомобилях, которые автозаводы перегоняли транзитом. Но это было очень редкое, ограниченное использование. Поэтому новый большой массив номеров и было решено передать для автомобилей Минска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com