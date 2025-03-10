Daily Mail: Британия может создать альянс без США для передачи разведданных 10.03.2025, 3:47

Из-за действий Дональда Трампа в отношении Украины.

Великобритания должна создать альянс по обмену разведданными «Четыре глаза» из-за действий президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Об этом заявили источники в оборонном ведомстве страны для Daily Mail.

«Беспрецедентное» решение президента США запретить союзникам, в том числе Великобритании, передавать Украине американские секретные материалы, которые могли бы принести пользу восточноевропейской стране, вызвало призывы к созданию группы, вышедшей из альянса», - подчеркнули в материале.

Известно, что Трамп воспользовался своими полномочиями в рамках альянса «Пять глаз», в который входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, чтобы остановить предоставление Украине разведывательных данных. Поэтому кое-кто в Минобороны Британии предлагает создать подгруппу, которая бы позволила обмениваться информацией без запрета США.

«Речь идет не о выходе из «Пяти глаз», а о создании новой «Четырехглазой» группы внутри нее - без Америки», - объяснил источник.

В то же время на прошлой неделе в Институте исследования войны заявили, что решение США «повредит способности Украины защитить себя от постоянных российских атак».

Британский посол в Вашингтоне Дэвид Мэнниг отметил, что вопрос обмена разведданными будет «сложнее для решения».

«Очевидно, что если у вас есть сторонники Трампа на этих ключевых должностях, которые имеют очень странный послужной список и говорили очень странные вещи о союзниках по НАТО и альянсе НАТО, и у вас есть люди в администрации, которые, похоже, ищут пути успокоения России, то у вас есть проблема на фронте разведки. Это большой знак вопроса относительно того, как поддерживать особые отношения во времена администрации Трампа», - отметил он.

В свою очередь представитель правительства добавил:

«Мы имеем глубокие и давние оборонные и разведывательные отношения с США и продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами по «Пяти глазам».

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