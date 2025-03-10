Эксперт рассказал, как правильно принимать витамины, если вы пьете кофе 10.03.2025, 5:25

Важно учитывать не только их состав, но и время приема.

Если витамины принимаются ежедневно, важно учитывать не только их состав, но и время приема, а также напитки, с которыми они сочетаются. Об этом сообщает Walla.

Агнешка Козловска, эксперт по здоровому образу жизни и владелица Miracle Leaf Wellness, рекомендует следовать правилу 30 минут. Это означает, что чай и кофе следует исключить за полчаса до и после приема добавок, чтобы не снижать их усвоение. Особенно это касается железосодержащих препаратов, поскольку кофеин мешает организму полноценно усваивать этот микроэлемент. Железо лучше всего принимать вместе с апельсиновым соком, так как витамин C способствует его эффективному усвоению.

Кроме того, кофе влияет на усвоение витамина D. Исследования показали, что кофеин снижает активность рецепторов, отвечающих за его метаболизм, что может сказаться на здоровье костей, иммунной системе и качестве сна.

Витамины группы B и витамин C, будучи водорастворимыми, быстрее выводятся из организма при употреблении кофе. Его мочегонный эффект приводит к тому, что питательные вещества не успевают полноценно усвоиться. Кофеин также способствует снижению уровня магния и калия, которые необходимы для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы и поддержания энергетического баланса.

Чтобы избежать негативного влияния кофе на витамины и минералы, лучше всего запивать их чистой водой. Для восполнения запасов минералов можно также включить в рацион воду с электролитами. Оптимальный вариант — разделить прием добавок и кофе на разное время суток или выдерживать между ними хотя бы 30-минутный интервал. Такой подход поможет организму эффективнее усваивать необходимые микроэлементы и обеспечит их максимальную пользу для здоровья.

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