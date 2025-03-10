В Канаде избрали нового премьера 10.03.2025, 8:13

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Марк Карни

Фото: Getty Images

В своем выступлении после победы он критиковал Трампа.

Новым лидером правящей Либеральной партии Канады избран бывший глава Банка Англии Марк Карни. Он сменит на посту премьер-министра страны Джастина Трюдо, который в январе этого года заявил о намерении уйти в отставку, сообщает BBC.

Карни был единственным кандидатом на пост лидера партии, не входившим в правительство Трюдо. По итогам голосования он набрал 85,9%.

Помимо ожесточенной борьбы с оппозицией на всеобщих выборах, которые пройдут в этом году, новому премьеру также предстоит вести непростые переговоры с США о тарифах на фоне территориальных претензий Дональда Трампа.

В своем выступлении после победы Карни обвинил Трампа в стремлении захватить Канаду. Эта попытка, по его словам, должна быть отражена.

«Американцам нужны наши ресурсы, наша вода, наша земля, наша страна, — заявил он. — Если бы им это удалось, они бы уничтожили наш образ жизни».

«Америка — это не Канада. Канада никогда не будет частью Америки ни в каком виде, ни в какой форме», — добавил Карни.

Уходящий премьер Джастин Трюдо в своей эмоциональной прощальной речи заявил, что Канада сталкивается с «экзистенциальным вызовом» со стороны США. Он также сказал, что гордится своими успехами на посту.

«Не поймите меня неправильно, я чертовски горжусь тем, что мы сделали за последние 10 лет, — сказал Трюдо. — Но сегодня речь пойдет о нашем будущем как партии, как страны».

59-летнего Марка Карни уже много лет считали потенциальным лидером либералов, в основном благодаря его репутации в сфере финансов.

Он позиционировал себя как аутсайдера, не входящего в непопулярное правительство Трюдо, и отмечал, что хочет сосредоточиться на улучшении экономической ситуации в стране.

Трюдо объявил об отставке перед общенациональным съездом Либеральной партии. Там должен был решаться вопрос о переизбрании партийного руководства, и премьер, как полагают, хотел избежать ситуации, когда собственные однопартийцы сместят его с поста лидера.

Нового лидера должны были выбирать около 400 тыс. членов Либеральной партии. В результате свои голоса подали около 150 тыс. человек.

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