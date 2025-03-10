Рой дронов атаковал НПЗ в Самарской области 2 10.03.2025, 8:16

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Под ударом — Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

Этой ночью россияне жалуются на атаку беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Вероятно, он под ударом не впервые.

Российские Telegram-каналы сообщили, что ночью над городом Новокуйбышевск слышали звуки «пролета» дронов и мощные взрывы. Впоследствии в районе местного НПЗ заметили яркие вспышки и услышали громкий взрыв. Губернатор Самарской области не комментировал этот инцидент.

Как известно, в городе расположен Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который входит в состав ПАО «НК «Роснефть».

Предприятие специализируется на производстве топлива для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей. Его мощность составляет 8,8 миллионов тонн нефти в год.

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