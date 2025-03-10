«Залужный показал единство с Зеленским»: почему экс-главком ВСУ критикует США

«Залужный показал единство с Зеленским»: почему экс-главком ВСУ критикует США3
- 10.03.2025, 8:20
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Журналисты рассказали, что стоит за заявлениями украинского генерала.
В то время как президент Украины Владимир Зеленский после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля занял осторожную позицию, посол Украины в Великобритании и Северной Ирландии, главнокомандующий ВСУ (2021−2024) Валерий Залужный этого не сделал.
Об этом пишет The Washington Post, обратив внимание на заявление Залужного во время конференции по безопасности в Королевском институте международных отношений (Chatham House) в Лондоне.
Авторы публикации отмечают, что после своей поездки в Вашингтон президент Зеленский действует осторожно по отношению к США, Валерий Залужный поступает иначе.
«Залужный, которого считают главным претендентом на участие в будущих выборах против Зеленского, раскритиковал Вашингтон в своих выступлениях в аналитическом центре Chatham House в Лондоне в четверг, заявив, что Соединенные Штаты разрушают мировой порядок», — пишет WP.
По мнению авторов публикации, прямолинейность Залужного свидетельствует о том, что, несмотря на давнюю напряженность, между ним и Зеленским «сохраняется, по крайней мере, некоторое чувство единства перед лицом резкой смены ключевого союзника».
В своей речи 6 марта экс-главком ВСУ Валерий Залужный первым из официальных деятелей Украины констатировал, что США делают все больше шагов навстречу кремлевскому режиму, что фактически разрушает былой мировой порядок.
«Это был откровенный и прямой разговор. О том, что мировой порядок изменился, и это надо признать», — подвел дипломат итоги дискуссии в своем Telegram.