«Залужный показал единство с Зеленским»: почему экс-главком ВСУ критикует США 3 10.03.2025, 8:20

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Валерий Залужный

Фото: Reuters

Журналисты рассказали, что стоит за заявлениями украинского генерала.

В то время как президент Украины Владимир Зеленский после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля занял осторожную позицию, посол Украины в Великобритании и Северной Ирландии, главнокомандующий ВСУ (2021−2024) Валерий Залужный этого не сделал.

Об этом пишет The Washington Post, обратив внимание на заявление Залужного во время конференции по безопасности в Королевском институте международных отношений (Chatham House) в Лондоне.

Авторы публикации отмечают, что после своей поездки в Вашингтон президент Зеленский действует осторожно по отношению к США, Валерий Залужный поступает иначе.

«Залужный, которого считают главным претендентом на участие в будущих выборах против Зеленского, раскритиковал Вашингтон в своих выступлениях в аналитическом центре Chatham House в Лондоне в четверг, заявив, что Соединенные Штаты разрушают мировой порядок», — пишет WP.

По мнению авторов публикации, прямолинейность Залужного свидетельствует о том, что, несмотря на давнюю напряженность, между ним и Зеленским «сохраняется, по крайней мере, некоторое чувство единства перед лицом резкой смены ключевого союзника».

В своей речи 6 марта экс-главком ВСУ Валерий Залужный первым из официальных деятелей Украины констатировал, что США делают все больше шагов навстречу кремлевскому режиму, что фактически разрушает былой мировой порядок.

«Это был откровенный и прямой разговор. О том, что мировой порядок изменился, и это надо признать», — подвел дипломат итоги дискуссии в своем Telegram.

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