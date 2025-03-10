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«Лукашенко все время посылает сигналы»

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  • 10.03.2025, 8:30
  • 9,822
«Лукашенко все время посылает сигналы»

Заялвения диктатора не стоят и гроша.

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что стоит за последними заявлениями Лукашенко об Украине. Белорусский диктатор снова пытается изобразить из себя «миротворца»:

— Лукашенко — очень смешной драник. Любитель сотрясать воздух. Который, кстати, никогда не говорит лишь бы что и лишь бы как. Там экспромтов ждать не надо — спланированные сигналы. Он как космический корабль — все время посылает сигналы. Путину, мировому сообществу, Трампу. У этого космического корабля «Драник-1» есть главная цель — остаться у власти и физически выжить. Если Лукашенко не будет у власти, появляется вопрос с его выживанием.

Поэтому ему важно, несмотря на возраст и тяжелое состояние здоровье (мы же видим, как его колбасит, огромный вес, сахар, пропадающий голос, он иногда говорить не может), сохранить власть. Однако его заявления не стоят и гроша.

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