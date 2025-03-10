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Курс доллара оказался в узком коридоре

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  • 10.03.2025, 9:22
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Курс доллара оказался в узком коридоре

Как это повлияет на ситуацию в белорусских обменниках.

Прошлая неделя, как мы и ожидали, закончилась снижением национальной валюты на внутреннем рынке. Корзина валют Нацбанка с начала марта поднялась на 0,11%, на начало этой недели остановилась на значении 0,1770 п.п. Подробнее о валютном рынке и ожидаемых курсах валют читайте в прогнозе от myfin.by.

На текущей неделе высока вероятность, что обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке будет меняться в узком диапазоне (при условии отсутствия экстренных новостей) около текущих значений.

Не в последнюю очередь это может быть связано с ослаблением доллара на внебиржевом рынке ФОРЕКС. Поводом может стать откровенно слабая статистика рынка рабочей силы в прошлую пятницу из Штатов. Количество вновь созданных рабочих мест снизилось, безработица минимально растет.

На этом фоне прогноз понижения процентной ставки на ближайшем заседании ФРС 19 марта также снижается. Возможно, ФРС сделает паузу, что может привести к росту пары EUR/USD выше 1,100. По крайней мере, по итогам прошлой недели пара выросла до 1,0869, максимума с октября прошлого года.

С учетом сказанного на открывающейся неделе курс доллара, вероятнее всего, будет колебаться в диапазоне USD/BYN 3,200–3,2250. Курс российского рубля может минимально снижаться до RUB/BYN 3,550 за 100 российских рублей.

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