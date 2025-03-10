Народ, ты куда? 1 Валерий Викторович

10.03.2025, 8:42

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Фото: tut.by

Проблема гораздо серьезнее, чем власти бы хотелось.

У людей, воспитанных партийной школой, весьма специфическое восприятие действительности. В их сознании человек, как некая единица, не существует. Людей они воспринимают только значительными группами. Труженики села, рабочие, айтишники, беглые…

Народ как средство

Самой большой из воспринимаемых человеческих групп является народ. Но то, что группа самая большая, еще не значит, что для воспитанников партийных школ она имеет значение.

По большому счету, народ — это средство. Народ (точнее, народные массы) полезны, потому что своими налогами оплачивают твои маленькие слабости. Народ нужен, чтобы почувствовать народную любовь. Для войны народ тоже требуется. Даже для короткой (года эдак на три) и победоносной (почти).

Таким образом, всегда нужна какая-то совокупность homo sapiens. А вот сам человек, отдельный, как личность, настолько мал, что совершенно ни на что не влияет. О чем воспитанники партийных школ очень любят простому человеку напоминать. Мол, ты — никто, звать тебя никак, а все, что у тебя есть, дала тебе власть.

И до поры до времени на человека не обращают внимания. Особенно, если он живет себе тихонько, на работу ходит, в магазин… И самое главное — не интересуется политикой.

Раз до отдельного человека никому дела нет, то власть (в основном состоящая из выпускников партийных школ) совершенно не знает, что этот человек про нее думает.

А как ты узнаешь?

Он же на заводе трудится, в профсоюзе состоит, куда скажут — приходит, где пальцем ткнут — подписывает. В начальствующем кабинете стоит по стойке «смирно», на прямые вопросы отвечает без запинки.

Как в замечательном фильме «Кин-дза-дза»:

— ПЖ жив! И я счастлив.

— А я еще больше счастлив!

И все, вроде, в порядке. Но что-то власть все равно как будто беспокоит. А беспокойство у власти начинается, когда людей перестает хватать на государственные нужды.

Народ в дефиците

В целом-то, конечно, человек власти глубоко безразличен. Но вот когда его нет, это становится заметно.

То у власти на фабриках работать некому, то недостаток врачей ей в глаза бросится, то молодежи хватится, то сельские магазины закрываются оттого, что в них некому работать.

На высоком уровне, конечно, все храбрятся. Мол, ничего страшного. Мигрантов сейчас подвезем, они все бреши собой и закроют. У нас же страна — любо дорого!

А вот кто пониже в системе трудится, тот дефицит этот замечает лучше. Настолько хорошо, что начинает о нем говорить вслух.

Видимо, проблема и впрямь гораздо серьезнее, чем власти бы хотелось. Так бывает, когда из страны с населением в девять с половиной миллионов выезжает 500 тысяч. Причем, это ж отборные полмиллиона — по большей части инициативные, умные и не старые, то есть те, кто что-то создавал и работал.

Такие люди очень нужны любому государству.

Ну, любому кроме нашего.

И соседнего.

Там тоже людей за людей не считают. Да и в принципе не считают.

Сколько человек пропало в бессмысленной украинской бойне, никто точно сказать не может. Говорят, пропадает примерно по полторы тысячи в день. Плюс те, кто становятся калеками. Плюс те, кто уехал. А таких тоже немало.

Но бегство несогласных власть предпочитает не замечать. А где может, даже придает ускорения этим несогласным. Чтоб точно уехали и не соглашались из-за пределов родины.

Потому что очень власти хочется, чтобы народ был правильный. Свой в доску народ, глубинный. Чтоб народ этот лишний раз не думал, а только работал, товары акцизные покупал и радовался своему счастью.

В погоне за этой мечтой власть выталкивает из страны всех, кто ей не нравится. Шибко умных, слишком активных, да тех, кто вопросов много задает.

Остаются те, кто еще пока остаются, плюс силовики и бюджетники. Для того, чтобы власти удержаться у власти такой состав подходит замечательно. А вот для того, чтобы страна хоть как-то развивалась — совсем не годится.

Конечно, когда ты старый, больной и нерукопожатный, тебе незачем беспокоится о далеком будущем. Главное — подольше посидеть в кресле, пока ты еще можешь сидеть.

Но вот что себе думают остальные функционеры, которые планируют на этом государстве дальше паразитировать, ясно не совсем.

Валерий Викторович, planbmedia.io

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