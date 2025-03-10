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Россиянам пришла «Труба»

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  • 10.03.2025, 8:54
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Россиянам пришла «Труба»

Российские военные задохнулись от метана в газовой трубе под Суджей.

Попытка российских оккупантов повторить «авдеевский сценарий» и забросить в тыл Вооруженных сил Украины большую группу солдат через трубу газопровода полностью провалилась, признают российские пропагандисты. По их заявлениям, операцию «Труба» спланировали плохо, украинская разведка знала обо всем с самого начала, а в трубе больше россиян задохнулось, чем было убито украинскими военными, пишет «Телеграф».

В частности, один из известных российских «военкоров», пропагандист Владимир Романов утверждает, что российское подразделение, выполнявшее эту операцию, участвовало в событиях в Авдеевке в начале 2024 года. Однако, в отличие от Авдеевки, здесь абсолютно все пошло не по плану, жалуется он.

«Одно подразделение, которое еще со времен Авдеевки очень любит пиар, заявило идею с трубой — на волне «можем повторить»... Подразделение заявило, что все подготовило: вентиляцию, отстойники, воду и провиант, связь и т.д. Но оказалось, что не подготовили. Результат все на местах знают», – пожаловался он.

Кроме того, другие российские пропагандисты пишут, что операцию «планировали хайпожоры». А о попытке пройти по трубе в тыл ВСУ украинская разведка знала достаточно давно.

«Крайним» на этот раз некоторые пропагандисты сделали известного российского дроновода с псевдонимом «Моисей», который 1 марта опубликовал в своем канале просьбу срочно помочь с поставкой кислородных баллонов. Именно это, отмечают пропагандисты, убедило украинскую разведку в том, что полученная ими информация о попытке повторить «авдеевский бросок» вполне реальна.

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