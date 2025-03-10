Трамп: США «почти» возобновили передачу разведданных Украине

Трамп: США «почти» возобновили передачу разведданных Украине2
- 10.03.2025, 8:57
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Вашингтон близок к «снятию паузы».
Вашингтон «почти» возобновил обмен разведывательной информацией с Украиной и ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту Air Force One 9 марта, передает Reuters.
По его словам, США близки к снятию «паузы» в обмене разведданными с Украиной.
«Мы уже почти это сделали», - сказал он, отвечая на вопрос, вероятна ли возможность разблокирования передачи разведданных Украине.
Агентство пишет, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США прекратили обмен разведданными с Украиной, как элемент давления на президента Владимира Зеленского с целью заставить его сотрудничать с Трампом в проведении мирных переговоров с Россией.