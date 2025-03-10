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В минском заведении будут продавать бургер за 40 рублей

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  • 10.03.2025, 9:04
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В минском заведении будут продавать бургер за 40 рублей
иллюстративное фото

Он будет сладким и соленым.

С 10 марта в минском гастробаре Middle Ground (Октябрьская, 23) стартовали продажи «дубайского бургера», пишет CityDog.

Как передает пресс-служба заведения, команда вдохновилась популярным трендом дубайского шоколада: в составе минского «дубайского бургера» — домашняя фисташковая паста, шоколадный соус от шефа, хрустящее тесто катаифи и мягкая булочка.

«Это эксперимент, который объединяет два мира: сладкий и соленый, традиционный и необычный», — говорит шеф-повар гастробара.

Попробовать новинку можно будет с 10 по 24 марта. Цена — 40 рублей.

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