В минском заведении будут продавать бургер за 40 рублей

В минском заведении будут продавать бургер за 40 рублей5
- 10.03.2025, 9:04
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Он будет сладким и соленым.
С 10 марта в минском гастробаре Middle Ground (Октябрьская, 23) стартовали продажи «дубайского бургера», пишет CityDog.
Как передает пресс-служба заведения, команда вдохновилась популярным трендом дубайского шоколада: в составе минского «дубайского бургера» — домашняя фисташковая паста, шоколадный соус от шефа, хрустящее тесто катаифи и мягкая булочка.
«Это эксперимент, который объединяет два мира: сладкий и соленый, традиционный и необычный», — говорит шеф-повар гастробара.
Попробовать новинку можно будет с 10 по 24 марта. Цена — 40 рублей.