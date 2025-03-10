Лукашенко вызвали на ковер
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 10.03.2025, 9:19
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У Кремля свое видение на планы белорусского режима.
Нас ожидает экстренная «инаугурация». Кремль вызвал на ковер. А без инаугурации операция «поставить Кремль перед фактом народного выбора» не имеет смысла.
Задач к первому визиту многовато.
1. Получить поздравления с победой, чтобы использовать это для успокоения номенклатуры и сглаживания конфликтов внутри элиты.
2. Выбить деньги на новые мегапроекты. От второй АЭС до разработки черепного искусственного интеллекта. На что угодно, потому что на проекты деньги пойдут в последнюю очередь.
3. Убеждать старшего брата, что игры с администрацией США безопасны и даже выгодны Кремлю. Выведение из-под части санкций хунты синепалого укрепит контрабандый оффшор и упростит схемы.
У Кремля однако на все вопросы свое видение.
Telegram-канал «Ник и Майк»