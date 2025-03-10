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FT: Украина предложит частичное прекращение огня на встрече с США

  • 10.03.2025, 9:29
FT: Украина предложит частичное прекращение огня на встрече с США

Речь идет об остановке дальнобойных ударов и боевых действий в Черном море.

Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку на переговорах в Саудовской Аравии, пытаясь доказать, что Владимир Зеленский стремится к быстрому завершению войны с Россией.

Об этом сообщило издание The Financial Times.

Чиновники, которые рассказали о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии, заявили, что Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией – речь идет об остановке дальнобойных ударов и боевых действий в Черном море. Киев надеется, что прогресс в переговорах заставит Вашингтон отменить решение о замораживании обмена разведданными и поставки оружия.

Один из украинских чиновников добавил, что в краткосрочной перспективе Киев будет предоставлять приоритет налаживанию связей с США. В то время два европейских чиновника заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как «услугу за услугу» за восстановление военной и разведывательной помощи.

Представитель Госдепа США сообщил, что государственный секретарь Марко Рубио будет находиться в саудовском городе Джидда с понедельника по среду на переговорах с целью «продвижения цели президента по прекращению российско-украинской войны».

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