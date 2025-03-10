FT: Украина предложит частичное прекращение огня на встрече с США
- 10.03.2025, 9:29
Речь идет об остановке дальнобойных ударов и боевых действий в Черном море.
Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку на переговорах в Саудовской Аравии, пытаясь доказать, что Владимир Зеленский стремится к быстрому завершению войны с Россией.
Об этом сообщило издание The Financial Times.
Чиновники, которые рассказали о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии, заявили, что Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией – речь идет об остановке дальнобойных ударов и боевых действий в Черном море. Киев надеется, что прогресс в переговорах заставит Вашингтон отменить решение о замораживании обмена разведданными и поставки оружия.
Один из украинских чиновников добавил, что в краткосрочной перспективе Киев будет предоставлять приоритет налаживанию связей с США. В то время два европейских чиновника заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как «услугу за услугу» за восстановление военной и разведывательной помощи.
Представитель Госдепа США сообщил, что государственный секретарь Марко Рубио будет находиться в саудовском городе Джидда с понедельника по среду на переговорах с целью «продвижения цели президента по прекращению российско-украинской войны».