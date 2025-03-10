Лавров передал послание Трампа в Тегеран Михаил Крутихин

10.03.2025, 9:36

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Сергей Лавров

Чем это кончится.

«Я надеюсь, что вы пойдете на переговоры, потому что если мы пойдем войной, то это будет ужасно», – сказа президент США Дональд Трамп, комментируя собственное же письмо иранскому духовному лидеру аятолле Хаменеи.

Трамп объявил, что направил письмо духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. В письме, по словам американского президента, содержалось предложение начать переговоры по поводу ядерной программы Исламской Республики.

Надо сказать, что необходимость провести такие переговоры и заключить сделку с Ираном по ядерной программе возникла в большой степени потому, что не кто иной как президент Дональд Трамп в предыдущий свой срок разорвал достигнутую при президенте Обаме ядерную договоренность с Ираном.

Трамп не сказал, по каким каналам было отправлено это письмо. Но в социальные сети проникли «утечки» информации из Тегерана. Иранские блогеры — например, близкий к религиозному руководству страны и командованию Корпуса стражей исламской революции (и часто публикующий вполне достоверные сообщения) журналист Али Гольхаки — утверждают, что американское послание донёс до иранских руководителей не кто иной как министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший в Тегеран 25 февраля после российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

В один день с заявлением Трампа Гольхаки поместил в своем блоге изложение беседы Лаврова с его иранском коллегой Аббасом Эракчи.

Для начала, если верить этой публикации, российский министр проинформировал Эракчи, что Иран выгнали из так называемой Астанинской тройки — группы представителей России, Турции и Ирана, созданную в январе 2017 года для переговоров по урегулированию военного конфликта в Сирии. Вместо иранцев в состав группы включены делегаты от новых сирийских властей, которые сменили режим Башара аль-Асада.

Следующей темой заявлений Лаврова на переговорах, если верить этому источнику, стало предложение США начать переговоры с Ираном при посредничестве России. Гольхаки приводит даже закавыченные слова российского министра (перевод с персидского):

«Мы находимся в состоянии переговоров с американцами. Давайте решать ваши проблемы через Россию. Европейцев оставим в стороне — сотрудничество и переговоры с европейцами не принесут вам плодов».

Далее Лавров якобы предупредил иранцев:

«Иран должен быть готов к тому, чтобы дать американцам серьёзные преимущества — такие, как даёт Украина, — чтобы проблемы нашли решение. Вопросы на повестке дня должны включать ядерные вопросы и вопросы региона».

Гольхаки отмечает, что, по другим его источникам, предметом обсуждения на переговорах с американцами должно стать военное сотрудничество Ирана с Россией и иранский оборонный потенциал. Блогер указывает, что ответ иранского министра иностранных дел на предложение Лаврова звучал так:

«Повестку дня таких предлагаемых переговоров не мешало бы сверить с Ираном. В настоящее время условия для переговоров с американцами отсутствуют и Иран не намерен их начинать».

Ответ Эракчи полностью соответствует позиции, неоднократно провозглашавшейся аятоллой Хаменеи, который напрочь отрицает переговоры с Соединенными Штатами. Примерно тот же посыл – и в словах президента Ирана Масуда Пезешкияна, который в начале сообщал, что намеревался было возобновить диалог с США по иранской ядерной сделке, но против этого высказался руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

«Я думал, что было бы лучше вступить в диалог, но верховный лидер сказал, что мы не будем разговаривать с США».

Что касается Трампа, пытающегося достучаться до Тегерана с помощью России, то большого выбора у него нет. В начале февраля он опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы намерен вместе с Израилем «раздолбить Иран в клочья», но вновь подчеркнул, что эта страна не должна обзавестись атомным оружием и для этого американская администрация желает договориться с ней о «заверенном соглашении о ядерном мире». Одновременно, однако, Трамп распорядился ввести против Ирана «новые суровые меры» в виде санкций.

Иранские наблюдатели — как провластные, так и оппозиционные — предполагают, что отказ Хаменеи от переговоров — и даже просто контактов — с американцами вынудит Трампа к участию в военном решении проблемы, то есть в ударе по ядерным объектам Ирана в сотрудничестве с Израилем.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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