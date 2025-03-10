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В Беларуси проснулись гадюки и суслики

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  • 10.03.2025, 9:48
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В Беларуси проснулись гадюки и суслики

Животных разбудила теплая погода.

Теплое начало марта разбудило гадюк, обитающих в наших лесах, сообщил телеграм-канал Национального парка «Припятский».

В прошлом году первые рептилии были обнаружены 17 марта.

Не спят и суслики. Первого в этом году «бодрого» суслика натуралист и защитник последних колоний Сергей Шокало заметил 7 марта.

«После долгой и суровой спячки в эту зиму, вышел первый зверек. Таких худых, истощенных еще не приходилось ранее видеть. Не обращая внимания на потенциальную опасность, суслик с жадностью поглощал скудную прошлогоднюю траву», — написал Сергей в Facebook.

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